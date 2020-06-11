Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию «Мы вместе»

Президент РФ Владимир Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи »#МыВместе», которая была организована в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что такая медаль была учреждена «в связи с высокой общественной значимостью» этой акции в данный период времени.

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