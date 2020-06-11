ООН обеспокоена возможным введением санкций США в отношении членов МУС

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены в связи с возможным решением США о введении санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением президента США Дональда Трампа по данному вопросу.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем сообщения о приказе, разрешающем введение санкций в отношении членов Международного уголовного суда», — добавил Дюжаррик.

Представитель генсека также выразил надежду на то, что ограничения «не будут идти вразрез с обязательствами США как страны пребывания ООН».

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