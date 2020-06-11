Путин поручил определить условия приема детей в летние лагеря
Президент России Владимир Путин поручил определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, передает РИА «Новости».
Минпросвещения РФ и Роспотребнадзор, согласно приказу главы государства, должны определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, таким образом обеспечив упрощенный режим оформления необходимых документов, в том числе медицинских.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации летнего отдыха детей. Меры предполагают усиление дезинфекционного режима и повышенный контроль за состоянием здоровья отдыхающих, а также некоторое дистанцирование детей.
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