Путин поручил определить условия приема детей в летние лагеря

Президент России Владимир Путин поручил определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, передает РИА «Новости».

Минпросвещения РФ и Роспотребнадзор, согласно приказу главы государства, должны определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, таким образом обеспечив упрощенный режим оформления необходимых документов, в том числе медицинских.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации летнего отдыха детей. Меры предполагают усиление дезинфекционного режима и повышенный контроль за состоянием здоровья отдыхающих, а также некоторое дистанцирование детей.

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