Собянин попросил работодателей продолжать «удаленку»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей по возможности оставлять своих сотрудников на удаленной работе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что столичные власти по-прежнему рекомендуют работодателям и руководителям предприятий позволять сотрудникам работать «максимально дистанционно».

«Если можно, то лучше делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и предприятиях», — сказал Собянин.

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