Россиян предупредили об опасности клещей

Россиян предупредили об опасности быть укушенным клещами в лесу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александра Лукашева.

«Май и июнь — пик сезона клещей. Поэтому сейчас при выезде в лес или на природу необходимо учитывать эту опасность», — сказал Лукашев.

Он уточнил, что из-за укуса можно заразиться энцефалитом, боррелиозом и другими бактериальными заболеваниями.

Лукашев рассказал, что энцефалит отсутсвует в Москве, но, например, есть в Тверской области. Боррелиозом могут быть заражены клещи по всей России — в Подмосковье инфицирован каждое третье насекомое.

Лукашев порекомендовал одевать закрытую одежду для походов в лес и внимательно осматривать себя дома. Если найден клещ, то стоит его снять и обратиться в ближайший травмпункт.