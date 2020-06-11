В Минпросвещения назвали сроки выдачи аттестатов школьникам
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что большая часть российских школьников получат аттестаты 11 июня. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы», — произнес он.
Остальным выпускникам девятых и одиннадцатых классов документы выдадут 15 июня, добавил министр.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в текущем году все российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов.
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