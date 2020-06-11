В Минпросвещения назвали сроки выдачи аттестатов школьникам

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что большая часть российских школьников получат аттестаты 11 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы», — произнес он.

Остальным выпускникам девятых и одиннадцатых классов документы выдадут 15 июня, добавил министр.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в текущем году все российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов.

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