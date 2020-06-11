Минздрав призывает россиян соблюдать масочный режим в выходные дни

Министерство здравоохранения России призывает россиян соблюдать масочно-перчаточный режим в выходные дни и незбывать о правилах профилактики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

»Минздрав России призывает не пренебрегать правилами индивидуальной безопасности и сохранять приверженность масочному режиму в выходные дни», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим ношения масок и перчаток в общественных местах сохранится в Москве, несмотря на снятие ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

По состоянию на 11 июня в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровело 261 150 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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