Пропуска в Краснодарском крае отменены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются. Об этом пишет РИА «Новости».

Решение вступит в силу с 12 июня. Уточняется, что оно было принято на основании докладов членов оперштаба и глав муниципалитетов края.

Также Кондратьев заявил об открытии отелей, в которых меньше 50 номеров.

Согласно последним данным, на Кубани выявлено 4735 случаев CОVID-19. При этом 3554 человека выздоровели, 47 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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