Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Калужской области
Восьмилетний ребенок пережил падение с пятого этажа жилого дома в Калужской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Отмечается, что инцидент произошел днем в среду, 10 июня, в городе Кирове Калужской области. Мальчик попытался выбраться из квартиры после того, как отец оставил его дома одного на несколько дней и уехал на заработки в Москву.
Ребенок получил «множественные телесные повреждения», в настоящее время он находится в реанимации.
По данным следствия, мать мальчика лишена родительских прав, при этом его семья на профилактическом учете не состоит.
В настоящее время изучаются обстоятельства произошедшего и условия жизни ребенка.
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