В Москве к вечеру ожидается треть месячной нормы осадков

В Москве вечером ожидаются ветер, ливень и гроза — может выпасть треть месячной нормы осадков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

«Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе ожидаются дожди, местами сильные, до 25 мм (треть месячной нормы осадков), грозы с порывами ветра до 20 м/с», — сказал Бирюков.

Он отметил, что коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности, а также приняты меры по защите от порывов ветра.

Заммэра попросил москвичей не покидать дома без необходимости и не парковаться рядом с шаткими конструкциями.

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