Власти Подмосковья рассказали, когда в регионе откроются стоматологии

В Подмосковье стоматологии откроются 15 июня, пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

«В Московской области в государственных стоматологических поликлиниках с 15 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи», — сказали в министерстве.

В Подмосковье коронавирусом заразились 47 тысяч, выздоровели 14 тысяч, погибли 644 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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