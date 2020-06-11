Сябитова посчитала, что заключенные в период пандемии браки окажутся более крепкими

Заключенные во время пандемии браки будут более крепкими и устойчивыми. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала соведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

«Браки действительно будут крепче. Самоизоляция – это очень хорошая проверка. За это время произошло полное обнуление нашей жизни. Ценности, которые были до пандемии, канули в лету. Изменилось отношение к семье, к жизни в целом», — сказала она.

По мнению ведущей, за несколько месяцев карантина многие молодые пары не только укрепили свои отношения, но и наладили общение с родителями.

«Еще один очень важный момент, почему семьи будут крепкими, – это отношения с родителями. До пандемии у нас была проблема преемственности поколений. Сейчас молодые люди поняли важность ухода и заботы за родителями. В период самоизоляции невестка стала ближе к свекрови, зять – к теще. Отношения между ними стали более правильными и уважительными. Когда молодожены сыграют свадьбу, родители с большим удовольствием им помогут. Раньше такой момент не был центровым. Всех больше интересовала цена платья, количество гостей на свадьбе и то, какой лимузин заказать», — подчеркнула Сябитова.

Ранее ведущий свадеб и праздников Олег Апарин рассказал, что свадебные церемонии в формате онлайн позволят молодоженам сэкономить на организации торжества.