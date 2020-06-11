Россия провела почти 14 миллионов тестов на коронавирус

Россия провела больше 13,8 млн тестов на коронавирус, сообщается в официальном Telegram-канале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ».

Отмечается, что за последние сутки анализы сдали 329,7 тыс. человек.

Под врачебным наблюдением остаются почти 322 тыс. россиян.

В России коронавирусом заразились около 494 тыс., выздоровели примерно 253 тыс., скончались 6358 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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