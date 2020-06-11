Москвичи с хроническими заболеваниями продолжат получать лекарства на дом

Жители Москвы с хроническими заболеваниями, у которых есть льготы, будут получать лекарства на дом до сентября, несмотря на снятие ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«Жители продолжат получать лекарства на дом, доставлять их будут бесплатно сотрудники центров социального обслуживания», — уточнила она.

Отмечается, что для получения медикаментов на дом необходимо обратиться в районный центр социального обслуживания.

По словам Раковой, с 23 марта москвичи получили лекарства более 600 тыс. раз. Из них свыше 520 тыс. заявок — доставка льготным категориям граждан, медикаменты которым положены бесплатно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичам предоставлено 10 млн упаковок лекарств от COVID-19