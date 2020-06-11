В Москве в июне выпало около 90% месячной нормы осадков

В Москве с начала июня выпало две трети месячной нормы осадков (87%). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, особенно сильные дожди были зафиксированы в северных и западных районах столицы.

Так, на ВДНХ выпало 4 мм, на Балчуге – 6 мм, в Строгино и Тушино выпало 10-11мм дождя, в Немчиновке – 18 мм, а в Михайловском – 48 мм.

При этом в отдельных населенных пунктах могло выпасть осадков еще больше.

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