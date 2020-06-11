Почти 13 тысяч кубометров водонефтяной смеси собрано под Норильском
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На месте разлива дизельного топлива под Норильском собрано 12 530 кубометров водонефтяной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
В частности, за минувшие сутки спасатели собрали 3 574 кубометров топливно-водяной смеси.
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м.
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