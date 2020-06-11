В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
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За минувшие сутки в России спасатели потушили 36 лесных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Авиалесохраны.
Общая площадь ликвидированных пожаров составляет 523 гектара, указано в сообщении.
По данным Авиалесохраны, к полуночи 10 июня на территории страны зафиксированы лесные пожары общей площадью 9,3 тысячи гектаров.
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