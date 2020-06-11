Москвичей предупредили об аномально холодных выходных

В ближайшие выходные жителей Москвы и Московской области ожидает температура воздуха на 1-2°C ниже климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Уже в субботу, 13 июня, температура в регионе опустится до +16… +21°C, отметил Вильфанд.

Температурный фон придет в норму в начале следующей недели, заявил метеоролог. По его словам, ожидается небольшое потепление, однако не до 30°C.

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