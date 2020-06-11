Мужчина с ножом напал на офис крупнейшего телеканала в Бразилии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мужчина совершил нападение на штаб-квартиру крупнейшего бразильского телеканала Globo в Рио-де-Жанейро, сообщает портал G1.
Нападавший ворвался в офис канала с ножом и взял в заложники репортера Марину Араужо, указано в сообщении. Отмечается, что мужчина требовал встречи с журналисткой Ренатой Васконселлос.
Когда журналистка прибыла на место происшествия, нападавший отпустил заложницу, после чего был задержан, сообщает портал. Указано, что в результате инцидента никто не пострадал.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кабуле пять мирных жителей погибли при нападении на больницу
— Вооруженный мужчина захватил в заложники двух детей в Японии
— Стали известны подробности нападения на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре