Мужчина с ножом напал на офис крупнейшего телеканала в Бразилии

Мужчина совершил нападение на штаб-квартиру крупнейшего бразильского телеканала Globo в Рио-де-Жанейро, сообщает портал G1.

Нападавший ворвался в офис канала с ножом и взял в заложники репортера Марину Араужо, указано в сообщении. Отмечается, что мужчина требовал встречи с журналисткой Ренатой Васконселлос.

Когда журналистка прибыла на место происшествия, нападавший отпустил заложницу, после чего был задержан, сообщает портал. Указано, что в результате инцидента никто не пострадал.

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