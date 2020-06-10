Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму

Управление ФСБ России по Крыму опубликовало видео задержания готовивших теракт на рынке в Симферополе, передает РИА«Новости Крым».

На записи показаны операции по задержанию, которые проходили по двум адресам. У подозреваемых были обнаружены самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.

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