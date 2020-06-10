В американском Эшвилле снесут памятники конфедератам на фоне протестов

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Городской совет американского Эшвилла в штате Северная Каролина единогласно проголосовал за снос памятников конфедератам на фоне протестов в стране из гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Об этом информирует телеканал WLOS.

Отмечается, что ряд граждан посчитали, что эти памятники представляют собой символ «превосходства белой расы» и расизма, другие хотели сохранить монументы как символ истории.

«Аргументы о том, что флаг Конфедерации, статуи или памятники отражают наследие, а не ненависть, игнорируют всемирное наследие афроамериканцев», — заявил один из членов совета Кит Янг.

В конечном итоге совет единогласно проголосовал по резолюции о необходимости сноса памятников. Речь идет о мемориале офицеру Конфедерации Зебулону Вансу, мемориальных досках генералу Роберту Ли и полковнику Джону Коннэлли, а также мемориале 60-му полку армии Конфедерации Северной Каролины.

В дальнейшем соответствующая резолюция будет направлена в комиссию округа Бэнком.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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