Спасатели попросили москвичей не употреблять спиртное в жару
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Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы просят москвичей в жару отказаться от алкоголя и пить больше воды, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ столицы.
«Находясь на улице в жаркую погоду, необходимо соблюдать правила безопасности: не находиться долгое время на солнце, пить больше воды... и не употреблять алкогольные напитки», - говорится в сообщении.
Также москвичей просят носить головные уборы, не купаться в запрещенных местах и внимательно следить за детьми.
Ранее сообщалось, что в четверг в столице воздух прогреется до +32°С.
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