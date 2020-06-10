Спасатели попросили москвичей не употреблять спиртное в жару

Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы просят москвичей в жару отказаться от алкоголя и пить больше воды, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ столицы.

«Находясь на улице в жаркую погоду, необходимо соблюдать правила безопасности: не находиться долгое время на солнце, пить больше воды... и не употреблять алкогольные напитки», - говорится в сообщении.

Также москвичей просят носить головные уборы, не купаться в запрещенных местах и внимательно следить за детьми.

Ранее сообщалось, что в четверг в столице воздух прогреется до +32°С.

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