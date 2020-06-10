Жительницу Первоуральска оштрафовали за комментарий об отсутствии COVID

Жительницу Первоуральска (Свердловская область) оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий в соцсети о том, что нет никакой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Женщину признали виновной по статье 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Обвиняемая признала вину.

По состоянию на 10 июня в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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