Собянин заявил, что победить коронавирус до конца невозможно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на усилия по борьбе с коронавирусом и снижение количества случаев, победить инфекцию до конца невозможно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тем не менее, глава города отметил, что можно постепенно снимать ограничительные меры и переходить к нормальной жизни.

По его словам, этот переход составляет 2,5 месяца.

Также мэр добавил, что решения по снятию ограничений на массовые мероприятия в российской столице могут вступить в силу в начале июля.

9 июня Собянин отменил режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте.

Однако все досуговые и физкультурные мероприятия на территории столицы все еще приостановлены, под этот пункт также попадает массовое скопление людей в парках.

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