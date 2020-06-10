Собянин заявил, что победить коронавирус до конца невозможно
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, несмотря на усилия по борьбе с коронавирусом и снижение количества случаев, победить инфекцию до конца невозможно. Об этом сообщает РИА «Новости».
Тем не менее, глава города отметил, что можно постепенно снимать ограничительные меры и переходить к нормальной жизни.
По его словам, этот переход составляет 2,5 месяца.
Также мэр добавил, что решения по снятию ограничений на массовые мероприятия в российской столице могут вступить в силу в начале июля.
9 июня Собянин отменил режим самоизоляции, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте.
Однако все досуговые и физкультурные мероприятия на территории столицы все еще приостановлены, под этот пункт также попадает массовое скопление людей в парках.
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