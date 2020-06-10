В Москве уже выздоровели больше половины заразившихся коронавирусом

В Москве больше половины заразившихся коронавирусом уже выздоровели, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«Уже более половины всех пациентов с коронавирусом успешно вылечены», — сказала Ракова.

Она добавила, что ситуация в городе продолжает улучшаться.

В Москве коронавирусом заразились почти 200 тысяч, выздоровели 113 тысяч, скончались 3085 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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