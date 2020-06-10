В России выявили 8404 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее число случаев возросло до 493 657.

В то же время за сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек.

За сутки были зафиксированы 216 летальных исходов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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