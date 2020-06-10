В Москве более 113 тысяч человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 3796 человек, общее число выздоровевших достигло 113 533. Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Она отметила, что количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться.

Все пациенты были выписаны из больниц после дополнительных тестов на COVID-19.

По состоянию на 9 июня в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 56 пациентов с COVID-19 умерли в Москве

— В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по COVID-19 в Москве

— В Москве зафиксировали еще 1 572 случая COVID-19