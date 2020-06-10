Россия провела больше 13,5 млн тестов на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В РФ проведено более 13,5 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что из них 290 тысяч тестов проведены за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 тысяч человек.

В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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