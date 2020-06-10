Россия провела больше 13,5 млн тестов на коронавирус
Россия провела больше 13,5 млн тестов на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
«В РФ проведено более 13,5 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что из них 290 тысяч тестов проведены за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 тысяч человек.
В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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