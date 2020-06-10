Власти США разрешили спортивную охоту на медвежат и волчат на Аляске

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сняла запрет, введенный при бывшем главе государства Бараке Обаме, на спортивную охоту в национальных заповедниках Аляски на медвежат и волчат. Об этом сообщае РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ в электронной базе Федерального реестра США.

Согласно документу, теперь допускается применение прожекторов для ослепления находящихся в спячке медведиц и их медвежат, убийство волков, койотов и их детенышей в период вскармливания потомства, охота на находящихся в воде северных оленей, а также использование собак для охоты на медведей.

Ранее ProPublica сообщил, что сын президента США Дональд Трамп-младший в Монголии застрелил во время охоты находящегося под угрозой исчезновения архара по разрешению местного правительства, оформленному задним числом.