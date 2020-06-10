Несколько городов Эквадора покрыл вулканический пепел

Жители нескольких городов Эквадора проснувшись утром 9 июня обнаружили, что все улицы покрыты пеплом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную службу управления рисками и чрезвычайными ситуациями (SNGRE).

По ее данным, в ночь на 9 июня пепел выбросил действующий вулкан Сангай, расположенный на восточном склоне Анд.

В SNGRE рассказали, что в одном из наиболее населенных городов Эквадора — Гуаякиле, находящемся почти в 180 км от вулкана, пепел покрыл почти все районы.

В службе призвали население принять меры, необходимые для защиты от пепла, в том числе прикрыть рот и нос масками.

Вулкан Сингай проснулся в мае 2019 года. Он является одним из наиболее активных в стране, постоянные извержения происходят с 1628 года.