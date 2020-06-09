Роспотребнадзор составил рекомендации по горячему питанию для школьников

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания в российских школах, которые призваны снизить риск развития ряда заболеваний у детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что энергетическая ценность рациона должна соответствовать энерготратам школьников, а некачественные продукты должны быть из него исключены.

Кроме того, надзорный орган предписал обязательный контроль за санитарно-эпидемиологическими требованиями на всех этапах обращения продуктов и готовых блюд для российских школ.

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