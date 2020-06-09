В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры
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В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что 3 июня девушка возвращалась с работы домой по лесополосе на проспекте Вернадского. В это время неизвестный напал на нее и изнасиловал.
Известно, что пострадавшая работает медсестрой в детской коронавирусной поликлинике.
Заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Был задержан 25-летний мужчина, впоследствии его арестовали.
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