Спасатели собрали 1,5 тыс кубометров нефтепродуктов в Норильске

Спасатели собрали 1,5 тысячи кубометров нефтепродуктов с почвы после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

«Сегодня собрали более 290 кубических метров. И вообще мы уже в районе резервуарного парка собрали 1,5 тысячи кубов нефтепродуктов», — уточнил представитель ведомства.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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