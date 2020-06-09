В Благовещенске объявили ЧС из-за самого сильного ливня в истории

Руководство Благовещенска объявило режим чрезвычайной ситуации после того, как за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков, передает РИА «Новости» со ссылкой на местных властей.

«В городе прошел самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений на 8 июня. По данным Амурского гидрометцентра, за 12 часов в Благовещенске выпало 82 миллиметра осадков. Это 90% от нормы июня», — заявили в городской администрации.

По словам руководства, специалисты оценили интенсивность осадков сходной с «тропической».

Муниципальные службы подключены к ликвидации последствий ливня.

В настоящий момент подтоплеными в городе оказались 63 частных дома, 127 приусадебных участков, дворы двух школ и трех детских садов, а также подвал поликлиники.

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