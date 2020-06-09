МЧС прогнозирует пожароопасную ситуацию на границе с Казахстаном

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ прогнозируют возникновение крупных очагов лесных пожаров в трех граничащих с Казахстаном регионах России, сообщает РИА «Новости».

«Наиболее неблагоприятная обстановка может складываться на территории Соль-Илецкого, Илекского и Акбулакского районов Оренбургской области, Полтавского и Щербакульского районов Омской области, Купинского и Баганского районов Новосибирской области», — заявили в НИИ.

По информации института, в настоящее время аналогичная ситуация также складывается в Калмыкии, Астраханской области и на территории всего Сибирского федерального округа, кроме северных районов Красноярского края.

В настоящее время в России с начала года было зафиксировано более 6 тыс. лесных пожаров.

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