В Бразилии коронавирусом заразились более 700 тысяч человек

В Бразилии медики за последние 24 часа выявили 15 645 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболел 701 081 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Согласно информации министерства, за сутки в стране от COVID-19 погибли 679. Общее число жертв составило почти 38 тыс.

Бразилия занимает второе место по числу выявленных случаев коронавируса в мире.

Очагом инфекции в стране считается штат Сан-Пауло с одноименной столицей, где в городской агломерации проживает более 21 млн человек (почти 150 тыс. случаев). На втором месте находится столица страны Рио-де-Жанейро (около 70 тыс. случаев).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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