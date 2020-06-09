В Колумбии коронавирусом заразились более 40 тысяч человек

Число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Колумбии за последние сутки достигло 40 719. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства здравоохранения и соцзащиты страны.

«8 июня мы подтвердили выздоровление 1 105 пациентов, 1 483 новых случая заражения и 49 летальных исходов в Колумбии», — заявили в ведомстве.

По информации министерства, всего с начала пандемии в Колумбии зафиксированы 1 308 летальных исходов от COVID-19 и 16 427 случаев выздоровления.

Также ведомство сообщило, что инфекция обнаружена во всех департаментах (регионах) страны. Наибольшее число инфицированных отмечается в столице Колумбии — Боготе (13 329 случаев).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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