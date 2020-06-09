ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила гибель более 400 тыс. человек в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости».

Согласно последним данным организации, число случаев, зарегистрированных 8 июня по всей планете составило 131 296. Официальное количество подтвержденных летальных исходов с начала пандемии — 400 857.

Ранее Университет Джона Хопкинса в США заявил, что количество больных коронавирусом по всему миру превысило 7 млн. ВОЗ считает, что на сегодняшний день этот показатель составляет около 6,93 млн случаев.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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