Число жертв коронавируса в Москве превысило 3 тысячи
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Еще 59 пациентов с диагнозом «коронавирус» скончались в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Таким образом, общее количество умерших в столице достигло 3 029.
В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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