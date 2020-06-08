В ГД предложили учредить награды для работающих с COVID-19 медиков

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил учредить ведомственные награды для медиков, работающих с больными коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ГД.

«Рекомендовать правительству РФ предусмотреть учреждение ведомственных наград для медицинских работников и иных лиц, привлеченных к борьбе с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в проекте постановления.

Кроме того, документ предлагает обеспечить медиков, которые работали с пациентами с COVID-19, санаторно-курортным лечением.

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