ВОЗ: Россия должна быть готова к росту случаев заражения COVID-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что российская система здравоохранения должна быть готова к возможному росту новых случаев заражения коронавирусом, передает ТАСС.
«Важно ... поддерживать готовность системы здравоохранения реагировать на двойную проблему: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев», — сказала Вуйнович.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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