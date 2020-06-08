ООН: из-за пандемии до 200 тысяч моряков в мире не могут покинуть суда

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Международная организация труда (МОТ) при ООН призвала власти государств срочно обеспечить возвращение на родину десятков тысяч моряков, которые оказались заблокированными на судах в разных точках мира из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

В организации заявили, что моряков нужно признать «ключевыми работниками», обеспечивающими в условиях пандемии поставки медицинских материалов, продовольствия и других жизненно необходимых товаров.

Ссылаясь на принятую в 2006 году Конвенцию о труде в морском судоходстве, в МОТ ожидают от правительств «принятия без задержки мер для облегчения замены экипажей и возвращения моряков на родину».

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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