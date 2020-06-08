В ДУМ России прогнозируют приток молящихся после отмены самоизоляции

В Духовном управлении мусульман России считают, что после отмены самоизоляции в Москве число молящихся резко увеличится. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы Дамира Мухетдинова.

По его словам, в Московской соборной мечети сейчас собирается около 100 человек, но с каждым днем это число растет.

Если в мечети откроют все залы, то в ней, соблюдая социальную дистанцию, поместятся до 1,5 тыс. человек. При этом, как рассказал Мухетдинов, без дистанции мечеть вмещает около 5 тыс. человек.

Он рассказал, что на сегодняшний день сотрудники мечетей контролируют, чтобы прихожане не задерживались после прочтения молитвы, как это было принято раньше.

Кроме того, мечети не проводят пятничные молитвы, на которые, как правило, приходит больше всего людей.

«На этой неделе мы не планируем проводить пятничную молитву. Нельзя поддаваться эйфории, быть легкомысленными — нужно сохранить жизни людей, потому что это дороже всех вопросов богослужения», — добавил Мухетдинов.

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