Пентагон разрешил военным поездки в большинство штатов США и 5 стран

Глава Пентагона Марк Эспер отдал распоряжение о снятии ограничений в большинство американских штатов, а также в пять стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данная мера касается военных, а также гражданского персонала минобороны США.

Так военные смогут посещать 39 штатов из 50. Среди стран, разрешенных для поездок, назначены Япония, Британия, Бельгия, а также Германия и Бахрейн.

В ведомстве заявили, что снятие ограничений обусловлено спадом числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом, а также отмена обязательного карантина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.