Демократы США представили законопроект о масштабной полицейской реформе

Демократы Конгресса Соединенных Штатов представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране, передает ТАСС.

Инициатива, в частности, запрещает сотрудникам полиции применять удушающие приемы, создает базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции во всей стране, а также запрещает в отдельных случаях выдавать ордер, который позволяет полицейским вламываться в дом без предупреждения.

В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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