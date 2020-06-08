СК возбудил три уголовных дела из-за фейка о коронавирусе
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении трех жителей Дагестана из-за фейка о коронавирусе, сообщается на сайте СК.
Граждане республики подозреваются в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
По данным следствия, подозреваемые в группе «WatsApp» распространяли информацию, что органы власти с вертолетов распыляли коронавирус, в результате чего погибли люди и домашняя птица в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе.
В настоящее время ведется расследование.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Количество фейков в интернете увеличилось в 10 раз во время пандемии
— Кадыров призвал не верить в «чипизацию» и установку вышек 5G в регионе
— СК нашел распространителя фейка о продаже масок в Москве из гумпомощи КНР