СК возбудил три уголовных дела из-за фейка о коронавирусе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении трех жителей Дагестана из-за фейка о коронавирусе, сообщается на сайте СК.

Граждане республики подозреваются в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

По данным следствия, подозреваемые в группе «WatsApp» распространяли информацию, что органы власти с вертолетов распыляли коронавирус, в результате чего погибли люди и домашняя птица в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе.

В настоящее время ведется расследование.

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