Собянин заявил, что сроки снятия ограничений в Москве могут сдвинуть

Сроки отмены мер, введенных в Москве из-за коронавируса, могут еще перенести. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Он отметил, что сроки могут быть изменены в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

«Снятие ограничений может быть приостановлено», — говорится в тексте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подтвердил, что с 9 июня в городе действительно отменят ряд введенных из-за коронавируса мер, в том числе режим самоизоляции и пропуска.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 476 658. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 230 688 человек, число летальных случаев возросло до 5971.

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