Заявившую о краже забытого дома кошелька москвичку оштрафовали

Московский Тушинский суд оштрафовал москвичку за то, что она заявила о краже кошелька, хотя сама забыла его дома. Об этом рассказали РИА «Новости» в суде.

По данным суда, женщина обратилась в полицию с заявлением о краже 7 января. Она утверждала, что у нее похитили кошелек, в котором находились 15 тысяч рублей и паспорт со СНИЛСом. Однако на следующий день россиянка призналась, что нашла кошелек дома и попросила прекратить дело. Следствие же усмотрело в ее действиях преступный умысел на заведомо ложный донос.

Суд рассмотрел это дело и учел признание москвички, положительные отзывы о ней и что она растит маленького ребенка и помогает больной матери. Уголовное дело против женщины было закрыто, но ей назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

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