У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана выявили коронавирус

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В публикации он пояснил, что такой результат показал тест. Теперь экс-глава проводит самоизоляцию в библиотеке.

В своем посте Ройзман отметил, что болезнь протекает практически бессимптомно: с незначительным повышением температуры и заложенностью носа и горла.

Также экс-глава призвал всех граждан серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом и пожелал выздоровления тем, что уже столкнулся с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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