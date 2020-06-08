МГУ стал лучшим российским вузом во всемирном рейтинге CWUR

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова был признан лучшим из 46 российских университетов и научных институтов, вошедших в список Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).

Всего в рейтинг вошли две тысячи вузов из 94 стран, которые оценивали по качеству образования, научной деятельности и востребованности выпускников на рынке труда.

«Лучше всего себя показал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова», — рассказали организаторы РИА «Новости».

Как отмечается, МГУ занял 193-е место в списке, поднявшись на 29 пунктов. В 2020 году российский вуз улучшил свои показатели в категориях «востребованность выпускников» и «научная деятельность».

Список составлялся по данным за первый квартал 2020 года.

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